Премьеру Британии пригрозили расследованием из-за покупок одежды жене

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов, не сообщив об участии донора Лейбористской партии в покупке одежды для своей супруги, политику грозит расследование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии