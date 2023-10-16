Телеканалы и операторов связи обяжут создать ИБ-подразделения

Российские компании – владельцы средств массовой информации и операторы связи должны до 2025 года создать внутренние структурные подразделения, отвечающие за вопросы информационной безопасности, пишут «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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