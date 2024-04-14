Военный эксперт из Соединённых Штатов Америки Джон Миршаймер поделился сведениями о том, что у ВС киевского режима недостаточно бойцов и оружия для того, чтобы провести подготовку к очередным наступательным манёврам.
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