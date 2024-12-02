И снова подборка фотографий, сделанных в нужный момент

Предлагаем вам очередную подборку фотографий, сделанных в нужном месте в нужное время. Эти снимки можно назвать как угодно – необычной перспективой, оптическими иллюзиями или просто удачными кадрами, сделанными в нужное время с нужного ракурса.
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