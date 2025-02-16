Володин: вице-президент США Вэнс дал объективную оценку происходящему в Европе

По словам политика, изменения в ЕС будут восприниматься болезненноПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в Европе, однако участники мероприятия не хотели слышать правду.