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Daily Storm

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Володин: вице-президент США Вэнс дал объективную оценку происходящему в Европе

Володин: вице-президент США Вэнс дал объективную оценку происходящему в Европе

По словам политика, изменения в ЕС будут восприниматься болезненноПредседатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции дал объективную оценку происходящему в Европе, однако участники мероприятия не хотели слышать правду.

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