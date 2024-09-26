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Заморозки до -4,8 градуса накрыли Новосибирскую область

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В ночь на 26 сентября температура воздуха в некоторых районах региона опустилась ниже нулевой отметки.

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