Приговор бывшему пилоту по делу о крушении SSJ 100 в Шереметьево оставили в силе

Кассационный суд подтвердил приговор экс-пилоту "Аэрофлота" Денису Евдокимову.Кассационный суд подтвердил приговор бывшему пилоту "Аэрофлота" Денису Евдокимову по делу о крушении SSJ 100 в Шереметьево в 2019 году.
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