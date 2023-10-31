Две трети южноуральцев торопятся найти новую работу

Жители Челябинской области рассказали, насколько важно для них найти новую работу как можно скорее. Как передает корреспондент РИА «Новый День», для 64% соискателей из Челябинской области принципиально важно найти новую работу в самые короткие сроки.
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