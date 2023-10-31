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Две трети южноуральцев торопятся найти новую работу

Две трети южноуральцев торопятся найти новую работу

Жители Челябинской области рассказали, насколько важно для них найти новую работу как можно скорее. Как передает корреспондент РИА «Новый День», для 64% соискателей из Челябинской области принципиально важно найти новую работу в самые короткие сроки.

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