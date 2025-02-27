Экс-главкома Лондон отмывает от былых грехов и готовит в президенты Экс-главком «самой сильной армии Европы», а ныне посол Незалежной в Великой некогда Британии Валерий Залужный на фоне набирающего обороты давления на предводителя «95 квартала» внезапно нарушил свое затянувшееся молчание и разродился развернутым интервью представителю одного из жовто-блакитных каналов.