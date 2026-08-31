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Графические игры для тренировки пространственного мышления

Графические игры для тренировки пространственного мышления

Развиваем важный навык вместе с Шоней. 123RF/legion-media.ru Пространственное мышление — это способность мысленно создавать объемные картинки в голове, удерживать их в памяти и легко поворачивать или менять их форму в воображении.

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