На старте торгов в "Яндексе" возможны продажи

Азиатские акции снижаются вместе с фьючерсами на акции США на фоне слабых корпоративных отчетов. Фондовые рынки Японии, Гонконга и материкового Китая находятся под давлением из-за недавних разочаровывающих финансовых отчетов крупнейших американских компаний, таких как Tesla Inc.