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Новости экономики России

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На старте торгов в "Яндексе" возможны продажи

На старте торгов в "Яндексе" возможны продажи

Азиатские акции снижаются вместе с фьючерсами на акции США на фоне слабых корпоративных отчетов. Фондовые рынки Японии, Гонконга и материкового Китая находятся под давлением из-за недавних разочаровывающих финансовых отчетов крупнейших американских компаний, таких как Tesla Inc.

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