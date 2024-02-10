Методику перерасчета оплаты за тепло рассказали УК в Новосибирске

Главы администраций Кировского и Ленинского районов провели совещания с руководителями УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН, на которые пригласили представителей Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании, Государственной жилищной инспекции Новосибирской области и комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии