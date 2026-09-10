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Царьград

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Суд 10 сентября заочно арестовал подозреваемого в убийстве Каменевой

Суд 10 сентября заочно арестовал подозреваемого в убийстве Каменевой

Анну Каменеву, доцента МГУ, убили в Жуковке 26 августа. Основной подозреваемый, 19-летний Мансур М., объявлен в международный розыск, обвинением также проходит её 17-летний сын.

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