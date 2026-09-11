В Челябинске капли дождя разъели краску на автомобилях

Жители Челябинска пожаловались на дождь, который разъел краску и пластик на автомобилях, а также оставил налет на одежде.
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