Торговать на бирже или пора спать? Ксения ПоповаНе так давно в Российской Федерации предложили дать возможность юным инвесторам пробовать свои силы на бирже, а именно производить операции с ценными бумагами школьникам в возрасте с двенадцати лет.
Торговать на бирже или пора спать? Ксения ПоповаНе так давно в Российской Федерации предложили дать возможность юным инвесторам пробовать свои силы на бирже, а именно производить операции с ценными бумагами школьникам в возрасте с двенадцати лет.
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