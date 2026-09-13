Kiev again accused Minsk of helping Russia in strikes on Ukraine

In Belarus, some repeaters for Russian drones are working again. This was stated in an interview with the British edition of The Times by the head of the Main Intelligence Directorate (GUR) of the Ministry of Defense of Ukraine Oleg Ivashchenko.
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