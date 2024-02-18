Депутат Журавлев: Тактику взятия Авдеевки можно применять в будущем

Парламентарий Алексей Журавлёв отметил важность освобождения населённого пункта Авдеевка, обратив внимание на то, что именно из этого города боевики ВС киевского режима наносили удары по всей территории ДНР.
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