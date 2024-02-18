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    сколько крови на ее руках?срочно обменять на наших,эта гадина пошла служить добровольно.если обмен не состоится,сброс...Сальдо рассказал ...
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Депутат Журавлев: Тактику взятия Авдеевки можно применять в будущем

Депутат Журавлев: Тактику взятия Авдеевки можно применять в будущем

Парламентарий Алексей Журавлёв отметил важность освобождения населённого пункта Авдеевка, обратив внимание на то, что именно из этого города боевики ВС киевского режима наносили удары по всей территории ДНР.

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