Памфилова: жители Донбасса и Новороссии выстрадали право участвовать в выборах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей выстрадали право участвовать в предстоящих выборах в Госдуму.
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