Ученый перечислил ранние признаки деменции

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин 12 декабря перечислил ранние признаки деменции.Он напомнил, что деменция – это синдром, при котором человек стремительно теряет способность мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени.
Кандидат биологических наук Семен Голошейкин 12 декабря перечислил ранние признаки деменции.Он напомнил, что деменция – это синдром, при котором человек стремительно теряет способность мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени.
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