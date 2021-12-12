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Ученый перечислил ранние признаки деменции

Ученый перечислил ранние признаки деменции

Кандидат биологических наук Семен Голошейкин 12 декабря перечислил ранние признаки деменции.Он напомнил, что деменция – это синдром, при котором человек стремительно теряет способность мыслить, запоминать, ориентироваться в пространстве и времени.

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