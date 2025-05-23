Сегодня на исторической сцене Большого театра пройдет прощание с Юрием Григоровичем. Великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета, — вот такие слова написала Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями.
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