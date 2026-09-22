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За рулем

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Российский завод Ikon Tyres во Всеволожске выпустил 200-миллионную шину

Российский завод Ikon Tyres во Всеволожске выпустил 200-миллионную шину

Во Всеволожске с конвейера завода Ikon Tyres сошла 200-миллионная шина. Юбилейным экземпляром оказалась зимняя фрикционная Ikon Autograph Snow 5 SUV в размере 285/60 R18.

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