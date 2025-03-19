Гранлунд с дублем, Дворак с 1+3 и Босер с 2+1 – звезды дня в НХЛ

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. Третья звезда – форвард «Ванкувера» Брок Босер с 3 (2+1) очками в матче с «Виннипегом» (6:2).
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