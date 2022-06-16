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«Бриллиантовая лига». Дюплантис, Бол, Ингебригтсен, де Грасс, Аллен, Ходжкинсон одержали победы

16 июня в Осло прошел шестой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».  Легкая атлетика «Бриллиантовая лига» Осло, Норвегия Мужчины 100 м 1.

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