В ряде российских аэропортов введены временные ограничения на движение воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах семи российских городов. Среди них Казань, Калуга, Самара, Ульяновск, Ярославль, а также аэропорты Нижнекамска и Бугульмы, которые временно закрыты для полетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии