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В ряде российских аэропортов введены временные ограничения на движение воздушных судов

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах семи российских городов. Среди них Казань, Калуга, Самара, Ульяновск, Ярославль, а также аэропорты Нижнекамска и Бугульмы, которые временно закрыты для полетов.

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