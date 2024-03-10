Хождение российской нефти за три моря: раскрыты странные детали экспорта в Индию

В Индии названы объемы нефти, получаемой из России по экспорту. Как заявил секретарь министерства нефти и газа Индии Панкадж Джейн, его страна в 2024 году продолжает получать сырье из России в тех же объемах, что и в прошлом – около 1-1,4 млн баррелей в сутки.