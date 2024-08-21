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Доля нацвалют в расчетах России и Китая превысила 95%

Доля нацвалют в расчетах России и Китая превысила 95%

Скриншот видео Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Китая превысила 95%. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

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