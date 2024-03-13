Маск счел применение Россией ядерного оружия при критической угрозе логичным

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может применить ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы государству.
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