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Глобальная фрагментация угрожает экономике: последствия хуже Covid-19

Глобальная фрагментация угрожает экономике: последствия хуже Covid-19

Согласно недавно опубликованному отчёту Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием Navigating Global Financial System Fragmentation, экономические потери от глобальной фрагментации могут превысить пандемию Covid-19 и финансовый кризис 2008 года (GFC), сообщает Euronews.

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