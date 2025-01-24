Глобальная фрагментация угрожает экономике: последствия хуже Covid-19

Согласно недавно опубликованному отчёту Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием Navigating Global Financial System Fragmentation, экономические потери от глобальной фрагментации могут превысить пандемию Covid-19 и финансовый кризис 2008 года (GFC), сообщает Euronews.
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