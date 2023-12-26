Если «Гарри Поттер» и «Ирония судьбы» надоели: девять фильмов для новогодних каникул

Неотъемлемый атрибут новогодних каникул – киномарафон в компании оливье и мандаринов. Если «Гарри Поттер» и «Ирония судьбы» уже засмотрены до дыр, присмотритесь к фильмам из нашего обзора, который мы составили вместе с онлайн-кинотеатром KION.