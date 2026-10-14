В Олонецком районе временно ограничат движение по переправе через Мегрегу

В период с 19 по 21 октября 2026 года на временном мосту через реку Мегрега на 13-м километре дороги Олонец — Питкяранта — Леппясилта будет ограничено движение автомобильного транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым