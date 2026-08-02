Это уже не бюрократическая борьба, это война на выживание внутри самой власти

Надежда Почитайте сначала свои комментарии, а потом будете обвинять меня в своих же грехах. Все ваши комментарии говорят о том, что не высказываясь прямо, вы все таки держите "кукиш в кармане" и подзуживаете тех, кто высказывает свое мнение, отличное от вашего. И я вас вообще-то не трогала, это же вы первый на мой комментарий написали: "Да она еще в 1991 году победила. Не вы ли ее выбрали в свое время?" Или с памятью проблемы? Сегодня начинать "борьбу" с недостатками в стране-лить воду на "мельницу" врагов России, желающих ее захватить. И если вы считаете, что сегодня игра на стороне врага с разжиганием недовольства-это и есть предательство и наводит на некоторые мысли...

Александр Рожков Да, я написал: «Да она еще в 1991 году победила. Не вы ли ее выбрали в свое время?» И я прав. Опровергните это мое утверждение. А Путин в это время и был там же с победителями. И потом он однозначно придерживался либеральной точки зрения. И в чем я неправ? А говорить правду, по-вашему, подзуживать? А вам бы было только одно приятно, чтобы все все одобряли, а правды не искали. Дескать, не время.