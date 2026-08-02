Дмитрий Евстафьев написал текст, который можно назвать «кардиограммой агонии американской гегемонии».
Это уже не бюрократическая борьба, это война на выживание внутри самой власти
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Почитайте сначала свои комментарии, а потом будете обвинять меня в своих же грехах. Все ваши комментарии говорят о том, что не высказываясь прямо, вы все таки держите "кукиш в кармане" и подзуживаете тех, кто высказывает свое мнение, отличное от вашего. И я вас вообще-то не трогала, это же вы первый на мой комментарий написали: "Да она еще в 1991 году победила. Не вы ли ее выбрали в свое время?" Или с памятью проблемы? Сегодня начинать "борьбу" с недостатками в стране-лить воду на "мельницу" врагов России, желающих ее захватить. И если вы считаете, что сегодня игра на стороне врага с разжиганием недовольства-это и есть предательство и наводит на некоторые мысли...
Ответить
1 м.
Александр Рожков
Да, я написал: «Да она еще в 1991 году победила. Не вы ли ее выбрали в свое время?» И я прав. Опровергните это мое утверждение. А Путин в это время и был там же с победителями. И потом он однозначно придерживался либеральной точки зрения. И в чем я неправ? А говорить правду, по-вашему, подзуживать? А вам бы было только одно приятно, чтобы все все одобряли, а правды не искали. Дескать, не время.
Ответить
1 м.
Надежда
Автор поста задал конкретную тему для участников сайта. Вот и обсуждайте ее, высказывайтесь по ней, но не переходите на личности. Мне ваше мнение неинтересно, пишите что хотите, но не лезьте ко мне со своими предположениями, что это я что-то там "выбрала в 1991году", еще и утверждая "Я прав"!) Это вы считаете, что говорите правду. Говорите, но не нужно ее навязывать другим. И хватит пытаться приплетать ко всему Путина. Вы узко мыслите, поверхностно. Руководить такой страной, как Россия, нужно быть совершенно незаурядной личностью!. И что он там говорил вначале своего правления не имеет значения. Любой человек со временем пересматривает свои предыдущие убеждения. И да, я уверена, что сегодня не время действовать по методичке напрасно помилованного вора и афериста ходора, который оплачивает такие обсуждения в сети. Потому я считаю, что у вас, возможно, своя "правда", с которой я имею право не соглашаться, но мне сутками пикироваться с каким-то странным человеком в соц.сети абсолютно незачем. И если бы вы не продолжали настаивать на своей правоте, я давно бы и думать забыла о челе, который возмутился тем, что его назвали "ждуном"!..)
Ответить
1 м.
Свежие комментарии