⛽️ В Крыму бензин АИ-92 подешевел до 100 рублей за литр Сегодня по этой цене топливо продают на 44 АЗС сети «Атан», при этом действует лимит — до 20 литров в одни руки.
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⛽️ В Крыму бензин АИ-92 подешевел до 100 рублей за литр Сегодня по этой цене топливо продают на 44 АЗС сети «Атан», при этом действует лимит — до 20 литров в одни руки.