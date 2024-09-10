В Штатах обсуждают секретный доклад Белого дома об американской стратегии войны на Украине

Reuters сообщает: Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны на Украине. Законодатели хотят знать, как и с помощью чего администрация собирается добиться победы Украины, что в текущих условиях равнозначно эффективному расходованию выделяемых Киеву средств.
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