Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Штатах обсуждают секретный доклад Белого дома об американской стратегии войны на Украине

В Штатах обсуждают секретный доклад Белого дома об американской стратегии войны на Украине

Reuters сообщает:  Белый дом направил Конгрессу секретный доклад о своей стратегии войны на Украине. Законодатели хотят знать, как и с помощью чего администрация собирается добиться победы Украины, что в текущих условиях равнозначно эффективному расходованию выделяемых Киеву средств.

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