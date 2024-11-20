Сбежавший с места ДТП пьяный пудожанин решил откупиться и прогадал

Автомобилиста осудили за попытку дать взятку полицейским – теперь он все равно заплатит, но больше Совершившего ДТП и сбежавшего водителя нашли, он отказался пройти медицинское освидетельствование на алкоголь.
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