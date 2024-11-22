Spotify тестирует функцию видео для аудиокниг

Spotify расширяет возможности аудиокниг для премиум-пользователей с помощью трех новых экспериментов: видеоклипов, страниц авторов и возможности добавлять визуальные эффекты, которые появляются во время прослушивания.
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