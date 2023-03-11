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В канализации в Новосибирске обнаружили расчлененное тело человека

В канализации в Новосибирске обнаружили расчлененное тело человека

В новосибирской канализации обнаружили расчлененное тело человека, сообщают СМИ. Отмечается, что останки были найдены недалеко от дома по улице Невельского.

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