Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Не пора ли южнорусским вслед за боратами отправиться?

Вот     что   мне  пришло  в  голову.    Как  вы  знаете,      на    днях  суд    арестовал    на  два  месяца   (за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства)    некоего  Бората главу узбекской диаспоры "Ватандош" Усмана Баратова.

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