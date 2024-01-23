Не пора ли южнорусским вслед за боратами отправиться?

Вот что мне пришло в голову. Как вы знаете, на днях суд арестовал на два месяца (за возбуждение ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства) некоего Бората главу узбекской диаспоры "Ватандош" Усмана Баратова.
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