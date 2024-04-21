Опыт наркологов Астрахани в работе с родителями-наркоманами станет основой для работы наркотических служб России

Главный внештатный специалист минздрава региона психиатр-нарколог Татьяна Улезко выступила с докладом на совещании в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского под председательством министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
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