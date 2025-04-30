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  • Александр
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  • Alex Nемо
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  • Anodtat
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"Вам всё мало? Одиннадцать часовых поясов!" Глава МИД Польши сорвался на крик

"Вам всё мало? Одиннадцать часовых поясов!" Глава МИД Польши сорвался на крик

ЕС уже заявил, что никогда не признает Крым русским, хотя это является одним из пунктов мирной сделки Трампа.

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