Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой заявил, что ультиматумы Запада по урегулированию на Украине неприемлемы и не имеют никакой перспективы.
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