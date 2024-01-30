Лавров не нашел перспектив в ультиматумах Запада по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой заявил, что ультиматумы Запада по урегулированию на Украине неприемлемы и не имеют никакой перспективы.