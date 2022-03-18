Происшествия

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В Подмосковье полицейскими задержан лжегазовщик, подозреваемый в хищении денег у пенсионерки

В Подмосковье полицейскими задержан лжегазовщик, подозреваемый в хищении денег у пенсионерки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Орехово-Зуевскому г.

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