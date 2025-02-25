«Трамп говорит, что захочет. Хотим добиться мира как можно быстрее. Россия готова работать с США по редкоземам»: Путин

Президент России Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». КС собрал главные заявления российского главы: У президента США Дональда Трампа уникальное положение — он не просто говорит что думает, он говорит что хочет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии