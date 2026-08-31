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Тренер молодежки «Торпедо» Жуков может возглавить «СКА Хабаровск». У армейцев 3 очка после 8 туров Лиги PARI

Тренер молодежной команды «Торпедо» Сергей Жуков может возглавить « СКА Хабаровск ». 59-летний специалист – один из кандидатов на случай отставки Михаила Семенова, под руководством которого дальневосточники замыкают таблицу Лиги PARI, набрав три очка в 8 матчах, сообщает инсайдер Анар Ибрагимов.

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