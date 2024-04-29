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«Огромное количество православного чугуния»: Эксперт раскрыл, что готовят ВС РФ для ВСУ в городе: Часов Яр новости, Сводка боевых действий с часов-ярского направления — Операция по освобождению ВС РФ города Часов Яр в ДНР, данные на 29.04.2024 г.

«Огромное количество православного чугуния»: Эксперт раскрыл, что готовят ВС РФ для ВСУ в городе: Часов Яр новости, Сводка боевых действий с часов-ярского направления — Операция по освобождению ВС РФ города Часов Яр в ДНР, данные на 29.04.2024 г.

Часов Яр новости, Свежие новости СВО с часов-ярского направления на 29 апреля 2024 г., данные СМИ и российских военкоров по освобождению ВС РФ города Часов Яр в ДНР, по состоянию на 29.

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