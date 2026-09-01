«Бунт генералов»: высшие офицеры Пентагона требуют вывода войск США из Ирана

В Пентагоне произошёл «бунт генералов» из-за продолжения войны с Ираном. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
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