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NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, специалисты начали запуск коронографа 1 сентября, в 07:27 по восточному времени (14:27 по Москве) и завершили процесс в 08:22 (15:22).

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