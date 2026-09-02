NASA успешно включило коронограф телескопа «Роман» для прямой съемки экзопланет

Как сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США, специалисты начали запуск коронографа 1 сентября, в 07:27 по восточному времени (14:27 по Москве) и завершили процесс в 08:22 (15:22).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии