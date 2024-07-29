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Позор Олимпиады в Париже продолжила большая зачистка: МОК не выдержал критики, Илон Маск - увиденного на открытии

Позор Олимпиады в Париже продолжила большая зачистка: МОК не выдержал критики, Илон Маск - увиденного на открытии

Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press В Париже продолжает твориться несусветный балаган прямо во время Олимпийских игр.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;Два кольца оказались вверху, а три - внизу.&quot;- песочные часы перевернуты-начался отсчет нового мира.  &quot;Там же был конь со всадником смерти.&quot;- 4-ый конь Апокалипсиса. Рановато что-то. Еще третий не пробегал-Голод.
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14 час.
Михаил Михаил
Всех, кого смогли - предупредили.
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