Позор Олимпиады в Париже продолжила большая зачистка: МОК не выдержал критики, Илон Маск - увиденного на открытии

Natalija Osminina

"Два кольца оказались вверху, а три - внизу."- песочные часы перевернуты-начался отсчет нового мира. "Там же был конь со всадником смерти."- 4-ый конь Апокалипсиса. Рановато что-то. Еще третий не пробегал-Голод.