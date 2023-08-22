Президент Сербии назвал «хорошим и открытым» разговор с главой киевского режима Зеленским

Глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич провели встречу, на которой обсуждался ряд важных для обеих стран вопросов.
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