Умар Саламов проведёт первую защиту титула IBF European в Грозном 16 октября СпортпрессаЧеченский боксёр Умар Саламов (33-2, 24 KO) впервые встанет на защиту пояса IBF European Cruiserweight, который он завоевал 16 августа, победив единогласным решением судей казахстанца Али Балоева.
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