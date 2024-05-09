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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Танасис Адетокумбо получил разрыв ахиллова сухожилия и пройдет операцию

31-летний форвард «Милуоки» будет прооперирован. Танасис Адетокумбо провел 34 игры за «Бакс» в сезоне-2023/24, набирая 0,9 очка, 0,4 подбора и 0.

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